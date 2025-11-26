 
Актуальные темы: переговоры
Другое     01.12.2025 14:03

НАТО изучает возможность нанесения по России превентивных киберудара, киберсаботажа

1 декабря — Mossovetinfo.ru — НАТО рассматривает возможность нанесения по России превентивных киберудара, киберсаботажа, «более агрессивного» реагирования на Россию в киберпространстве. Об этом Financial Times заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. По его словам изучаемая, подготавливаемая агрессивная атака на Россию будет агрессивной ответной на кибератаки, диверсии и нарушения воздушного пространства якобы со стороны России.

Председатель военного комитета НАТО заявил, что «превентивный удар» можно считать «оборонительным действием», но «это ещё дальше от нашего обычного образа мышления и поведения».

«Мы всё изучаем… В киберпространстве мы действуем скорее реактивно. Мы думаем о том, чтобы стать более агрессивными или действовать проактивно, а не реактивно. Возможно, стоит действовать более агрессивно, чем агрессивность нашего оппонента. Вопросы в правовой базе, в юрисдикции: кто будет этим заниматься?» — сказал Драгоне.

Россия отрицает свою причастность к дронам, кибератакам и другим обвинениям.

Напомним, что весной 2021 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предупреждением, что альянс может использовать силу, даже если агрессия к одной из стран-участниц будет невоенной. Об этом он заявил на интернет-семинаре в Университете Южной Флориды, сообщали СМИ. Также, как отмечает ТАСС, Столтенберг говорил о кибератаках, но упомянул статью 5 Североатлантического договора, в которой говорится о принципе коллективной обороны. Генсек НАТО предупредил, что потенциальный противник альянса не может точно знать, когда организация будет готова задействовать эту статью.

