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Другое     29.01.2023 01:03

Национальный олимпийский комитет Китая поддержал инициативу МОК и ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов к международным турнирам

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Теги:  спорт  соревнования  МОК  Китай  Олимпиада  игры 

29 января, Mossovetinfo.ru - Поскольку Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о поиске путей возвращения отдельных спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования, Олимпийский комитет Китая (КОК) заявляет, что поддержит инициативы и решения МОК и Олимпийского совета Азии (ОСА). Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В НОК Китая заявили, что спортсмены со всего мира должны пользоваться равными правами на участие в соревнованиях, и эта возможность не должна зависеть от политики и конфликтов, говорится в сообщении.

Представитель Исполкома сообщил агентству Синьхуа, что заявление, опубликованное Исполнительным советом МОК в среду, является результатом общения и консультаций между МОК и всеми заинтересованными сторонами олимпийского движения.

"ОСА предложила содействовать участию спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях в Азии под ее эгидой, соблюдая действующие санкции", - цитировались слова исполняющего обязанности президента ОСА Раджи Рандхира Сингха, которые были широко поддержаны участниками.

Азиатские игры в Ханчжоу пройдут с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

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Теги: 
спорт  соревнования  МОК  Китай  Олимпиада  игры 

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