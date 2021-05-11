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Другое     11.05.2021 13:55

Назван расширенный состав сборной России на чемпионат Европы

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Теги:  Сборная России по футболу  футбол  чемпионат Европы по футболу 

11 мая. Mossovetinfo.ru — Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный список футболистов, которые будут готовиться в составе сборной к чемпионату Европы, сообщается на официальном сайте РФС.

В список вошли 30 футболистов:

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Также назван резервный список из 7 футболистов, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости. В него вошли вратарь Александр Максименко («Спартак»), защитники Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки») и нападающий Федор Смолов («Локомотив»).

В итоговую заявку сборной России на чемпионат Европы будет включено 26 игроков.

Подготовку к Евро-2021 сборная России начнет на своей базе в Новогорске 20 мая. С 22 по 31 мая сборная проведет сборы в австрийском Нойштифте. После этого 1 июня в польском Вроцлаве сборная России проведет контрольный матч со сборной Польши, а 5 июня в Москве - контрольный матч со сборной Болгарии.

В групповом этапе чемпионата Европы сборная России стартует 12 июня матчем в Санкт-Петербурге, в котором россияне сыграют со сборной Бельгии. 16 июня также в Санкт-Петербурге сборная России сыграет со сборной Финляндии, 21 июня в Копенгагене - со сборной Дании.


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Теги: 
Сборная России по футболу  футбол  чемпионат Европы по футболу 

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