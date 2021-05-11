Назван расширенный состав сборной России на чемпионат Европы

11 мая. Mossovetinfo.ru — Тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный список футболистов, которые будут готовиться в составе сборной к чемпионату Европы, сообщается на официальном сайте РФС.



В список вошли 30 футболистов:



Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).



Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов («Ахмат»).



Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).



Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).



Также назван резервный список из 7 футболистов, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости. В него вошли вратарь Александр Максименко («Спартак»), защитники Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит»), полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки») и нападающий Федор Смолов («Локомотив»).



В итоговую заявку сборной России на чемпионат Европы будет включено 26 игроков.



Подготовку к Евро-2021 сборная России начнет на своей базе в Новогорске 20 мая. С 22 по 31 мая сборная проведет сборы в австрийском Нойштифте. После этого 1 июня в польском Вроцлаве сборная России проведет контрольный матч со сборной Польши, а 5 июня в Москве - контрольный матч со сборной Болгарии.



В групповом этапе чемпионата Европы сборная России стартует 12 июня матчем в Санкт-Петербурге, в котором россияне сыграют со сборной Бельгии. 16 июня также в Санкт-Петербурге сборная России сыграет со сборной Финляндии, 21 июня в Копенгагене - со сборной Дании.



