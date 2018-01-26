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Другое
28.01.2018, 11:18
Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в Москве
28 января. Mossovetinfo.ru - Названы Топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в Москве. Об этом сообщает «Автостат». Первое место занял Hyundai Creta (7,6 тысячи штук), второе - Volksw...
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Другое
26.01.2018, 14:35
Роскомнадзор ограничил доступ к нелегальным спортивным трансляциям
26 января. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор принял предварительные обеспечительные меры защиты прав ООО «КХЛ-Маркетинг» на трансляции телеканалов «КХЛ» и «КХЛ HD». Об этом сообщается на сайте КХЛ. ...
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Другое
26.01.2018, 10:06
Банки в своих отчетах в ЦБ будут раскрывать цели и каналы кибератак
26 января. Mossovetinfo.ru - ЦБ РФ расширит перечень данных о киберрисках, которые кредитным организациям нужно будет раскрывать в своих отчетах, сообщают «Известия» со ссылкой на свои не названные ис...