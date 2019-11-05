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Другое     05.11.2019 13:14

Назван состав сборной России на матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино

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Теги:  Сборная России по футболу  Евро-2020  футбол  спорт 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Назван состав сборной России по футболу на матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино, сообщается на официальном сайте РФС.

Всего в список вошло 25 футболистов:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев (ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов (ФК «Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин (ФК «Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»).

Сборная начнет подготовку в Сочи 10 ноября. Матч против сборной Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября, игра со сборной Сан-Марино пройдет 19 ноября в городе Серравалле в Сан-Марино.

Россия после 8 туров занимает в своей отборочной группе второе место и гарантировала себе путевку на Евро-2020.




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Теги: 
Сборная России по футболу  Евро-2020  футбол  спорт 

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