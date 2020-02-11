11 февраля. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» назвало самые популярные бренды и модели автомобилей с пробегом на российском авторынке по итогам продаж в январе.
Самыми популярными машинами на вторичном российском авторынке стали автомобили LADA, за месяц хозяев сменили 88 246 автомобилей производства АвтоВАЗа. На втором месте Toyota (19 005 проданных машин за месяц), на третьем – KIA (18 281). В пятерку лидеров входят также Hyundai и Nissan.
Среди отдельных моделей лидирует Lada 2114 – за месяц на вторичном рынке были проданы 9063 таких машины. На втором месте Ford Focus – 8397 проданных машин. Третье место занимает Lada 2170 Priora – 7606 автомобилей. В пятерку также входят Hyundai Solaris и Kia Rio.
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