3 мая. Mossovetinfo.ru – Портал CarsWeek.ru составил рейтинг самых доступных автомобилей на российском авторынке с начала 2020 года.



Первое место в рейтинге заняла российская LADA Granta, чья стоимость начинается от 496 900 рублей. Учитывая многочисленные скидки, предлагаемые производителем, сейчас эту модель можно приобрести за 383 000 рублей.



На втором месте японский седан Datsun on-DO, чья стоимость начинается от 511 000 рублей. Третье место в рейтинге занял еще один автомобиль того же бренда – Datsun mi-DO. Его стоимость на российском рынке начинается от 622 900 рублей.



На четвертом и пятом местах расположились французские автомобили Renault Logan и Renault Sandero. Стоимость обеих моделей в России начинается от 625 тысяч рублей.