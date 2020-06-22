22 июня. Mossovetinfo.ru – «Росиййская газета» на основе официальных прайс-листов составила топ-10 самых дешевых новых автомобилей на российском авторынке.
Самым дешевым автомобилем на российском авторынке является седан Lada Granta, который можно купить за 465 900 рублей. В тройку вошли также хэтчбек и лифтбек Lada Granta, которые стоят соответственно 482 900 рублей и 483 900 рублей.
В десятку самых дешевых автомобилей вошли также Lada Granta универсал (492 900 рублей), Datsun on-DO (516 тысяч рублей), Datsun mi-DO (539 тысяч рублей), Lada 4x4 (566 900 рублей), Renault Logan и Renault Sandero (обе машины стоят 577 тысяч рублей) и Lifan Solano (579 тысяч рублей).
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