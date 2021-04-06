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Другое     06.04.2021 15:44

Названы способы определить настоящий пробег при покупке подержанных авто

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Теги:  автомобили  пробег 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Покупатели подержанных автомобилей могут самостоятельно узнать пробег машины и выяснить, не скручены ли показания одометра, сообщают «Аргументы и факты».

Одним из верных признаков того, что показания одометра скручены является тот факт, что цифры одометра неровно располагаются относительно друг друга. Однако это относится только к машинам, оснащенным механическим одометром.

Если у машины цифровой одометр, то данные о ее пробеге сохраняются в памяти электронного блока управления (ЭБУ) или в управляющей электронике различных систем. Считать их можно с помощью специальных сканеров.

Также определить большой пробег автомобиля можно по количеству мелких повреждений и состоянию интерьера машины. Пожелтевшие фары, большое количество сколов, трещин и других мелких повреждений, изношенные элементы отделки, лоснящийся руль, засаленная «торпеда», стершееся резиновое покрытие педалей - все это говорит о том, что машина прошла не менее 100 тысяч километров.

Потертости на лобовом стекле от стеклоочистителей говорят о том, что автомобиль проехал уже не менее 200-250 тысяч километров. Сильный люфт в дверях означает что пробег машины составляет порядка 300 тысяч километров, продавленные и деформированные сиденья с потерявшим форму пружинным каркасом характерны для машин, прошедших не менее 400 тысяч километров.

Однако для более точного определения пробега подержанного автомобиля, рекомендуется все же провести комплексную диагностику.


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Теги: 
автомобили  пробег 

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