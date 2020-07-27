27 июля. Mossovetinfo.ru – Агентство РИА Новости провело исследование и составило рейтинг доступности бензина для населения в европейских странах.



Рейтинг рассчитывался исходя из показателя сколько литров бензина жители той или иной страны могут купить на среднемесячную зарплату.

Первое место рейтинга занял Люксембург, жители которого на среднемесячную зарплату могут позволить себе 3,2 тысячи литров бензина. На втором месте Норвегия – 2,6 тысячи литров. На третьем Австрия – 2,5 тысячи литров. В пятерку также вошли Ирландия (2,4 тысячи литров бензина на среднемесячную зарплату), и Великобритания (2,3 тысячи литров).



Россия заняла в рейтинге 20-е место между Чехией и Грецией. На среднемесячную российскую зарплату можно приобрести 924 литра бензина.



Последнее место в рейтинге заняла Украина, на среднемесячную украинскую зарплату можно приобрести 395 литров бензина. Среди аутсайдеров также Белоруссия (600 литров), Венгрия (671 литр), Латвия (686 литров) и Румыния (692 литра).