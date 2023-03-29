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Другое     04.04.2023 10:40

Немецкие страховщики возобновили страхование газопровода "Северный поток" - Рейтер

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Теги:  Северный поток  восстановление  экономика  политика  страховка 

4 апреля. Mossovetinfo.ru - - Немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода Nord Stream 1 (Северный поток), передает в эксклюзивном материале агентство Рейтер со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией, указывая, что его восстановление не исключено после предполагаемой диверсии.

Наличие страховки также облегчит проведение ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу в случае улучшения отношений с Москвой.

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Теги: 
Северный поток  восстановление  экономика  политика  страховка 

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