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Другое
04.04.2023, 10:40
Немецкие страховщики возобновили страхование газопровода "Северный поток" - Рейтер
4 апреля. Mossovetinfo.ru - - Немецкие страховые компания Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопров...
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Другое
30.03.2023, 22:23
Репортер Wall Street Journal арестован в России по обвинению в шпионаже
30 марта, Mossovetinfo.ru - Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США корреспондента московског...
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Другое
29.03.2023, 12:15
РЖД направили обращение в Совет Европы об отмене санкций
http://tass.ru29 марта. Mossovetinfo.ru - Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) направил в Совет Европы (ЕС) обращение об ...