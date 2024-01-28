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30.01.2024, 07:59
Neuralink Илона Маска имплантировал мозговой чип первому человеку
30 января — Mossovetinfo.ru — Первый пациент-человек получил имплантат от стартапа Neuralink, занимающегося мозговыми чи...
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Другое
29.01.2024, 08:58
Evergrande с долгами $300 млрд приостановил торги акциями в Гонконге
29 января— Mossovetinfo.ru — Одна из крупнейших девелоперских компаний Китая Evergrande приостановила торги своими акци...
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28.01.2024, 15:29
Иран заявил о запуске в космос трех спутников
28 января — Mossovetinfo.ru — В воскресенье Иран впервые в своей истории одновременно отправил в космос три спутника...