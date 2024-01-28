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Другое     30.01.2024 07:59

Neuralink Илона Маска имплантировал мозговой чип первому человеку

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Теги:  Neuralink  мозг  чип  человек  вживление  клиническое испытание  Илон Маск 

30 января — Mossovetinfo.ru — Первый пациент-человек получил имплантат от стартапа Neuralink, занимающегося мозговыми чипами, в воскресенье и хорошо выздоравливает, сообщил основатель компании, миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает Reuters.

«Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение спайков нейронов», — сообщил Маск в своем аккаунте в соцсети.

Спайки — это активность нейронов, которые Национальный институт здравоохранения описывает как клетки, которые используют электрические и химические сигналы для отправки информации по мозгу и телу.

Новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"), оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли.

В мае 2023 года ИА МОССОВЕТ сообщало, что первое клиническое исследование на людях разрешено провести компании Илона Маска Neuralink, которая занимается производством чипов для мозга. Разрешение на испытание выдало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Также сообщалось, что в конце 2022 года в отношении Neuralink федеральным прокурором было инициировано расследование на неоправданно жестокое обращение с животными, сообщило Reuters. В распоряжении Reuters оказались десятки документов Neuralink, и десятки свидетельств, которые рассказали о том, что неудачные тесты приходилось повторять, что увеличивало количество тестируемых и умерщвляемых в ходе экспериментов животных.

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Теги: 
Neuralink  мозг  чип  человек  вживление  клиническое испытание  Илон Маск 

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