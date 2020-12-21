21 декабря. Mossovetinfo.ru - Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич стал лучшим футболистом России 2020 года, сообщает «Спорт-Экспресс».



Влашич стал лучшим по итогам голосования тренеров и топ-менеджеров российского футбола, журналистов «Спорт-Экспресса» и болельщиков. Влашич победил во всех голосованиях и набрал в общей сложности 251 балл.



На втором месте футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, набравший 113 баллов, на третьем - футболист «Спартака» Роман Зобнин (106 баллов).



В десятку лучших вошли также голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, нападающий «Зенита» Артем Дзюба, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий «Зенита» Сердар Азмун, вратарь московского «Динамо» Антон Шунин, полузащитник «Ростова» Матиас Норман и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.