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Другое     21.12.2020 10:36

Никола Влашич стал лучшим футболистом России 2020 года

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Теги:  футбол  Никола Влашич  ЦСКА  голосование 

21 декабря. Mossovetinfo.ru - Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич стал лучшим футболистом России 2020 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Влашич стал лучшим по итогам голосования тренеров и топ-менеджеров российского футбола, журналистов «Спорт-Экспресса» и болельщиков. Влашич победил во всех голосованиях и набрал в общей сложности 251 балл.

На втором месте футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук, набравший 113 баллов, на третьем - футболист «Спартака» Роман Зобнин (106 баллов).

В десятку лучших вошли также голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, нападающий «Зенита» Артем Дзюба, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий «Зенита» Сердар Азмун, вратарь московского «Динамо» Антон Шунин, полузащитник «Ростова» Матиас Норман и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.


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Теги: 
футбол  Никола Влашич  ЦСКА  голосование 

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