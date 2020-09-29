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Другое     29.09.2020 00:50

Новиков покинет пост главного тренера «Динамо»

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Теги:  футбол  Динамо Москва  Кирилл Новиков  отставка  чемпионат России по футболу 

29 сентября. Mossovetinfo.ru - Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков покинет свой пост, сообщил в своем микроблоге в Twitter бывший сотрудник клуба и известный болельщик «Динамо» Всеволод Алексеев.

Решение было принято после того, как «Динамо» в последнем матче 9 тура чемпионата России по футболу проиграло со счетом 1:0 подмосковным «Химкам». Официально об отставке Новикова будет объявлено во вторник.

Исполняющим обязанности главного тренера пока будет Желько Бувач, который занимает в клубе должность Заместителя генерального директора по спорту. Ранее Бувач работал помощником Юргена Клоппа вначале в немецком «Майнце» а затем в английском «Ливерпуле».


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Теги: 
футбол  Динамо Москва  Кирилл Новиков  отставка  чемпионат России по футболу 

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