29 сентября. Mossovetinfo.ru - Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков покинет свой пост, сообщил в своем микроблоге в Twitter бывший сотрудник клуба и известный болельщик «Динамо» Всеволод Алексеев.
Решение было принято после того, как «Динамо» в последнем матче 9 тура чемпионата России по футболу проиграло со счетом 1:0 подмосковным «Химкам». Официально об отставке Новикова будет объявлено во вторник.
Исполняющим обязанности главного тренера пока будет Желько Бувач, который занимает в клубе должность Заместителя генерального директора по спорту. Ранее Бувач работал помощником Юргена Клоппа вначале в немецком «Майнце» а затем в английском «Ливерпуле».
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