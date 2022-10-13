О сбое графика поездов на Казанском направлении МЖД

13 октября, Mossovetinfo.ru - Поезда задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба МЖД. Принимаются меры для введения движения в штатный режим.



«В настоящее время по техническим причинам затруднено движение пригородных поездов на станции «Люберцы-1» Казанского направления МЖД. В связи с этим несколько пригородных поездов в сторону области и в Москву следуют с отклонением от графика», - говорится в сообщении.