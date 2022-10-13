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Другое     13.10.2022 15:21

О сбое графика поездов на Казанском направлении МЖД

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Теги:  МЖД  Казанское направление  график  сбой 

13 октября, Mossovetinfo.ru - Поезда задерживаются на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба МЖД. Принимаются меры для введения движения в штатный режим.

«В настоящее время по техническим причинам затруднено движение пригородных поездов на станции «Люберцы-1» Казанского направления МЖД. В связи с этим несколько пригородных поездов в сторону области и в Москву следуют с отклонением от графика», - говорится в сообщении.

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Карта места

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Теги: 
МЖД  Казанское направление  график  сбой 

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