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Другое     23.09.2018 15:17

Около 30 тысяч человек приняли участие в Московском марафоне

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Теги:  Московский марафон  спорт 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 30 тысяч человек приняли участие в ежегодном Московском марафоне, сообщают организаторы.

Дистанция марафона проходила по центральным улицам Москвы. На трассе были организованы 13 пунктов питания для спортсменов.

Победителями марафона стали Степан Киселев с результатом 2 часа 15 минут и 22 секунды и Сардана Трофимова с результатом 2 часа 28 минут 31 секунда. Кисилев был победителем Московского марафона в 2016 году, Трофимова выигрывала Московский марафон в прошлом году.

Все участники марафона, которые финишируют в течение шести часов после старта, получат памятные медали.


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Карта места

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Теги: 
Московский марафон  спорт 

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