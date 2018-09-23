23 сентября. Mossovetinfo.ru – Около 30 тысяч человек приняли участие в ежегодном Московском марафоне, сообщают организаторы.



Дистанция марафона проходила по центральным улицам Москвы. На трассе были организованы 13 пунктов питания для спортсменов.



Победителями марафона стали Степан Киселев с результатом 2 часа 15 минут и 22 секунды и Сардана Трофимова с результатом 2 часа 28 минут 31 секунда. Кисилев был победителем Московского марафона в 2016 году, Трофимова выигрывала Московский марафон в прошлом году.



Все участники марафона, которые финишируют в течение шести часов после старта, получат памятные медали.