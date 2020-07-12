12 июля. Mossovetinfo.ru – Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, следует из заявления Роспотребнадзора, которое опубликовал «Интерфакс». Отмечается, что вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса.



«Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.



В ведомстве отметили, что что в воде можно подхватить массу других инфекций, и место для купания нужно выбирать внимательно, после купания ополоснуться чистой водой, а дома принять душ с мылом и мочалкой.