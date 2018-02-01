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Другое     01.02.2018 20:19

Отменена половина броней в отелях для размещение делегаций ФИФА на ЧМ-2018

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Теги:  Москва  ЧМ-2018  FIFA  гостиницы  бронь  аннулирование  футбол  спорт 


1 февраля. Mossovetinfo.ru - В отелях, заключивших соглашения на размещение официальных делегаций, которые приедут на Чемпионат мира по футболу (ЧМ) 2018 в Россию, отменена половина броней, что может быть связано как с потерей интереса к ЧМ-2018, так и c чрезмерной «перестраховкой» официального партнера FIFA по размещению компании «Match Accommodation», сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на владельца и управляющего отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юниса Теймурханлы. 

«Мы вчера были крайне удивлены тем, что мы получили аннуляцию порядка 50% всех комнатоночей. Это достаточно большой объем. Некоторые даты были сняты полностью, как например до 17 июня», — сообщил Теймурханлы. «Эта ситуация касается всех гостиниц на территории РФ, принимающих ЧМ в той или иной степени. Где-то вообще сняты все бронирования», — рассказал он.

Эти действия «Match Accommodation» абсолютно законны и следующая и окончательная дата бесплатной корректировки бронирований — до 1 апреля 2018 года, — отметил Теймурханлы. По его мнению, сокращения могут свидетельствовать, что «компания Match Accomodation застраховалась и забронировала такой бешеный объем на всякий случай, либо действительно можно говорить о снижении интереса».

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Карта места

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Теги: 
Москва  ЧМ-2018  FIFA  гостиницы  бронь  аннулирование  футбол  спорт 

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