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Другое     05.04.2025 07:39

Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

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Теги:  Овечкин  НХЛ  рекорд  Гретцки 

5 апреля — Mossovetinfo.ru — Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Чикаго», теперь на его счету 894 гола в регулярных чемпионатах, что повторяет рекорд канадского форварда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Для достижения этой отметки россиянину потребовалось 1 486 матчей, канадцу — 1 487. Следующую игру «Вашингтон» проведет 6 апреля в гостях против «Нью-Йорк Айлендерс». До конца регулярного чемпионата столичный клуб проведет шесть игр.

На пресс-конференции после матча с «Чикаго» Овечкин поблагодарил своих фанатов в России за их поддержку и передал им привет а также пообещал забить еще, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Также на пресс-конференции он сказал, что канадский хоккеист Уэйн Гретцки писал ему перед игрой с пожеланием побить его рекорд. «Да, он мне написал перед игрой. Сказал: «Забей три, чтобы закончилась эта вся история», - сказал Овечкин.

18 марта Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил возможность проведения хоккейных матчей между НХЛ и КХЛ. Трамп поддержал идею, сообщила пресс-служба Кремля.

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Теги: 
Овечкин  НХЛ  рекорд  Гретцки 

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