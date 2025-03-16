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Другое     21.03.2025 08:14

Овечкин сократил отставание от Гретцки, забив 888-й гол

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Теги:  Овечкин  Гретцки  НХЛ 

21 марта — Mossovetinfo.ru — Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Филадельфии». Спортсмен сократил отставание от рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам.

Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона».

На данный момент Александр Овечкин занимает вторую строчку в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Напомним, в ходе телефонного разговора президентов России и США 18 марта «Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», сообщал Кремль.

В 2018 году руководство НХЛ назвало российского хоккеиста Александра Овечкина самым ценным игроком прошедшего розыгрыша Кубка Стэнли. Тогда же журнал Овечкин занял первое место в рейтинге 50 самых популярных российских знаменитостей 2018 года по версии журнала Forbes.

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Теги: 
Овечкин  Гретцки  НХЛ 

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