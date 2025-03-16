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21.03.2025, 08:14
Овечкин сократил отставание от Гретцки, забив 888-й гол
21 марта — Mossovetinfo.ru — Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заброси...
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18.03.2025, 08:40
Количество выдач кредитных карт за год сократилось в 2 раза - ОКБ
18 марта — Mossovetinfo.ru — За февраль месяц банки открыли для россиян 1,15 млн договоров на кредитные карты с общим л...
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16.03.2025, 09:29
Российский космонавт Кирилл Песков прибыл на МКС с экипажем Crew-10 - Роскосмос
16 марта — Mossovetinfo.ru — Сегодня в 07:04 мск корабль Crew Dragon с экипажем Crew-10 причалил к узловому модулю Harmony американс...