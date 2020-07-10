10 июля. Mossovetinfo.ru – Парк развлечений «Остров мечты» возобновит работу с 18 июля, сообщает АГН «Москва»со ссылкой на пресс-службу парка.



В парке будут действовать максимальные меры безопасности, с целью предотвратить возможность заражения посетителей коронавирусом. На большинстве аттракционов вдвое снижено количество посадочных мест, также сокращены посадочные места в кафе и ресторанах, на шоу-программах будет использоваться безопасная схема рассадки зрителей.



На территории парка установлено 200 навесных и напольных дезинфекторов, также установлены дозаторы для антисептика. Нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.



Посещение парка допускается только с использованием медицинских масок и перчаток как персоналом, так и посетителями.



Некоторые развлечения, на которых соблюдение социальной дистанции невозможно, пока останутся закрыты. Они откроются только после полного снятия всех введенных из-за коронавируса ограничений.



Тематический парк будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00. Городской променад и ландшафтный парк будут открыты для посетителей с 10:00 до 22:00.



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