13 мая. Mossovetinfo.ru – Основатель Telegram Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейна TON, обвинив в этом решение американского суда, о своем решении Дуров сообщил в своем telegram-канале.



Инвесторы из США и других стран вложили в блокчейн-проект TON 1,7 миллиарда долларов. Американские инвесторы смогут вернуть 72% своих инвестиций, инвесторам из других стран Дуров пообещал возврат инвестиций в размере 110% через год.



Американские инвесторы планируют подать коллективные иски к Дурову, а инвесторы из других стран опасаются, что это подорвет платежеспособность Telegram и они не смогут вернуть свои деньги.



Первоначально запуск блокчейн-платформы TON и начало торговли криптовалютой Gram было запланировано на 31 октября. Однако Комиссию по ценным бумагам США (SEС) потребовала признать криптовалюту Gram ценными бумагами и добилась временного судебного запрета в отношении офшоров Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc. Поэтому запуск собственной криптовалюты Telegram был отложен.



В итоге американский суд признал Gram общедоступными ценными бумагами, для выпуска которых необходимо отдельное разрешение и гораздо более сложная процедура.



Дуров раскритиковал решение американского суда и обвинил США в том, что с помощью контроля над долларом и глобальной финансовой системой они лишают другие страны суверенитета.