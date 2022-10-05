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Другое     05.10.2022 08:38

Перспектива сокращения ОПЕК+ добычи нефти рассматривается в Белом доме как «тотальная катастрофа» - CNN,

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Теги:  ОПЕК+  нефть  добыча  сокращение 

5 октября, Mossovetinfo.ru - Правительство США предпринимает попытки отговорить страны ОПЕК+ от решения снизить объём производства сырой нефти поскольку перспектива сокращения добычи нефти рассматривается как «тотальная катастрофа» поскольку приведет к резкому росту цен на нефть, сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве.

Высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений Джо Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами для голосования против сокращения производства нефти, - сообщает CNN.

ОПЕК+ по требованию Саудовской Аравии и России в среду, 5 октября, на очередной встрече участников альянса экспортеров нефти в Вене собирается объявить о резком сокращении добычи нефти — на 1-2 млн баррелей в сутки (б/с) . Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

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Теги: 
ОПЕК+  нефть  добыча  сокращение 

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