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Другое     20.06.2020 11:47

Первое в 2020 году солнечное затмение можно будет наблюдать 21 июня

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Теги:  астрономические явления  солнечное затмение 

20 июня. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 21 июня, произойдет первое в 2020 году солнечное затмение.

Лучше всего солнечное затмение будет видно на севере Индии. Также хорошо будет видно затмение в Африке, Южной и Восточной Азии.

В России затмение лучше всего будет видно в южных округах страны, на Северном Кавказе, на юге Западной Сибири и в Приморье.


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Карта места

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Теги: 
астрономические явления  солнечное затмение 

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