20 июня. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 21 июня, произойдет первое в 2020 году солнечное затмение.
Лучше всего солнечное затмение будет видно на севере Индии. Также хорошо будет видно затмение в Африке, Южной и Восточной Азии.
В России затмение лучше всего будет видно в южных округах страны, на Северном Кавказе, на юге Западной Сибири и в Приморье.
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