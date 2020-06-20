20 июня. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 21 июня, произойдет первое в 2020 году солнечное затмение.



Лучше всего солнечное затмение будет видно на севере Индии. Также хорошо будет видно затмение в Африке, Южной и Восточной Азии.



В России затмение лучше всего будет видно в южных округах страны, на Северном Кавказе, на юге Западной Сибири и в Приморье.