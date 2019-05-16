16 мая. Mossovetinfo.ru – Итоги финала шоу «Голос. Дети» на Первом канале отменены, сообщается на официальном сайте канала.
По итогам зрительского голосования победу в шоу одержала Микелла Абрамова – дочь известной российской певицы Алсу. Однако ее победа вызвала общественный резонанс. В результате Первый канал решил провести проверку и обратился к компании Group-IB, которая специализируется на проведении цифровых расследований и предотвращении кибератак.
Расследование будет закончено в конце мая, однако уже имеющиеся данные свидетельствуют о том, что произошла накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой, повлиявшая на результат голосования.
В результате руководство канала приняло решение аннулировать итоги шоу и провести 24 мая в прямом эфире специальный выпуск шоу «Голос. Дети» с участием всех финалистов. Кроме того, к следующему сезону планируется обновить механизм голосования, с целью не допустить повторения ситуации с накруткой голосов.
17:49 Власть Путин сообщил, что поговорит с Собяниным о ситуации с вывозом мусора из Москвы в другие регионы
17:33 Другое Первый канал объявил об отмене результатов шоу «Голос. Дети»
16:25 Происшествия В здании института физической химии в Москве произошел взрыв
15:09 Власть В ходе реализации нацпроектов необходимо видеть результаты - Путин
14:38 Город (Москва и область) Дом по реновации построят на Староалексеевской улице
15:10 Общество Умер депутат Мосгордумы первых пяти созывов Александр Крутов
08:44 Власть Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд РФ с запретом электронного голосования в Мосгордуму
13:01 Город (Москва и область) Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая
10:13 Общество Какой будет погода 9 мая в Москве
10:02 Город (Москва и область) Многие маршруты наземного транспорта изменятся 9 мая в Москве