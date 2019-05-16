16 мая. Mossovetinfo.ru – Итоги финала шоу «Голос. Дети» на Первом канале отменены, сообщается на официальном сайте канала.



По итогам зрительского голосования победу в шоу одержала Микелла Абрамова – дочь известной российской певицы Алсу. Однако ее победа вызвала общественный резонанс. В результате Первый канал решил провести проверку и обратился к компании Group-IB, которая специализируется на проведении цифровых расследований и предотвращении кибератак.



Расследование будет закончено в конце мая, однако уже имеющиеся данные свидетельствуют о том, что произошла накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой, повлиявшая на результат голосования.



В результате руководство канала приняло решение аннулировать итоги шоу и провести 24 мая в прямом эфире специальный выпуск шоу «Голос. Дети» с участием всех финалистов. Кроме того, к следующему сезону планируется обновить механизм голосования, с целью не допустить повторения ситуации с накруткой голосов.