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Другое     16.05.2019 17:33

Первый канал объявил об отмене результатов шоу «Голос. Дети»

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Теги:  Первый канал  телевидение  шоу «Голос»  отмена результатов 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Итоги финала шоу «Голос. Дети» на Первом канале отменены, сообщается на официальном сайте канала.

По итогам зрительского голосования победу в шоу одержала Микелла Абрамова – дочь известной российской певицы Алсу. Однако ее победа вызвала общественный резонанс. В результате Первый канал решил провести проверку и обратился к компании Group-IB, которая специализируется на проведении цифровых расследований и предотвращении кибератак.

Расследование будет закончено в конце мая, однако уже имеющиеся данные свидетельствуют о том, что произошла накрутка голосов в пользу Микеллы Абрамовой, повлиявшая на результат голосования.

В результате руководство канала приняло решение аннулировать итоги шоу и провести 24 мая в прямом эфире специальный выпуск шоу «Голос. Дети» с участием всех финалистов. Кроме того, к следующему сезону планируется обновить механизм голосования, с целью не допустить повторения ситуации с накруткой голосов.


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Теги: 
Первый канал  телевидение  шоу «Голос»  отмена результатов 

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