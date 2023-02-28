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Другое
09.03.2023, 13:11
Песков: вброс о причастности РФ к теракту на "Севпотоках" изначально не выдерживал критики
9 марта. Mossovetinfo.ru - Вброс о причастности России к теракту на Северных потоках изначально не выдерживал никакой критики - зачем Москве рубить свою ногу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмит...
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Другое
08.03.2023, 09:03
Организаторы энергофорума в Хьюстоне отозвали аккредитацию у дипломатов РФ - генконсул
8 марта, Mossovetinfo.ru - Организаторы международной энергетической конференции в Хьюстоне CERAweek в последний момент отозвали аккредитацию у российских дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на генер...
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Другое
28.02.2023, 07:45
Илон Маск вновь возглавил список богатейших людей мира
28 февраля, Mossovetinfo.ru - Американский предприниматель Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира, сообщает издание Bloomberg. В публикации отмечается, что Генеральный дирек...