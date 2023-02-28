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Другое     09.03.2023 13:11

Песков: вброс о причастности РФ к теракту на "Севпотоках" изначально не выдерживал критики

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Теги:  Северный поток  Россия  версии  теракт  Песков  комментарий 

9 марта. Mossovetinfo.ru - Вброс о причастности России к теракту на Северных потоках изначально не выдерживал никакой критики - зачем Москве рубить свою ногу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы с самого начала сказали, что, наверное, только в воспаленный мозг может прийти идея, что Россия как один из главных акционеров этого международного проекта может сама себе рубить ногу. Это абсурдная гипотеза, которая автоматом, наверное, была брошена на обсуждение. Сейчас где бы что ни происходило, в первую очередь обвиняют Россию, то же самое было с Северным потоком, с этими терактами. Но, конечно, этот вброс не выдерживает никакой критики и абсолютно безоснователен, бездоказателен и абсурден по своей сути, - сказал Песков журналистам на вопрос, как относятся в Кремле к тому, что за рубежом начали отказываться от версии с российским следом в терактах на Северных потоках", - говорится в сообщении.

Ранее немецкая газета Zeit сообщила, что следователи установили судно, с которого была совершена диверсия на Северных потоках, следы ведут к компании, принадлежащей украинцам.

Накануне стало известно, что голландский оператор газовой сети Gasunie списал свою 9%-ную долю в газопроводе Nord Stream (Северный поток), который был сильно поврежден в сентябре 2022 года, поскольку “не предусматривает возобновления поставок газа по "Северному потоку” в обозримом будущем".

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Теги: 
Северный поток  Россия  версии  теракт  Песков  комментарий 

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