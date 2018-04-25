25 апреля. Mossovetinfo.ru – 50 миллионов цветочной рассады появится на улицах столицы в 2018 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.



На столичных клумбах и в палисадниках распустятся, в частности, петуньи, сальвии, бегонии, агератумы и тагетесы.



К оформлению клумб в Москве приступили еще в середине осени. В октябре у Триумфальной арки 90 тысяч белых, желтых и розовых тюльпанов.

