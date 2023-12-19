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Другое     22.01.2024 23:27

Польша отказалась от иска к РФ по делу об авиакатастрофе под Смоленском

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Теги:  Польша  Качинький  авиакатастрофа  2005  Смоленск  иск  отказ  МИД 

22 января — Mossovetinfo.ru — Польша официально отказалась подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году,в которой погиб польский президент Лех Качиньский,говорится в заявлении МИД республики.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd», — говорится в заявлении МИД республики.

Ранее глава МИД сообщил, что, подача иска, у которого нет шансов на успех, подвергает налогоплательщиков неоправданным расходам.

10 апреля 2010 года из-за крушения при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный погибли 96 человек, в том числе Президент Польши и многие другие руководители станы.

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Теги: 
Польша  Качинький  авиакатастрофа  2005  Смоленск  иск  отказ  МИД 

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