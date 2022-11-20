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Другое     20.11.2022 11:55

Президент ФИФА Инфантино на пресс-конференции обвинил журналистов и западное общество в лицемерии

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Теги:  ФИФА  Инфантино  Катар  футбол  чемпионат  мнение 

20 ноября, Mossovetinfo.ru - Президент Международной федерации футбола (ФИФА) за день до старта чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре обвинил на пресс-конференции некоторую критику “глубоко несправедливой” и обвинил Запад в двойных стандартах в вопросах освещения турнира. В то же время он отметил, что
все было не идеально.

Несмотря на то, что матч открытия стартует 20 ноября, Инфантино, по данным мировых информагентств, CNN, других СМИ,  почти не говорил о футболе и сосредоточил свое внимание на том, что он назвал “лицемерием” западной критики.

“Мы получили много уроков от европейцев, от западного мира”, - сказал он, имея в виду критику ситуации с правами человека в Катаре.

“За то, что мы, европейцы, делали последние 3000 лет, мы должны извиняться в течение следующих 3000 лет, прежде чем начинать давать уроки морали”.

Первый чемпионат мира, который пройдет на Ближнем Востоке, погряз в спорах, в которых основное внимание уделяется правам человека, от смерти рабочих-мигрантов и условий, в которых многие оказались в Катаре, до ЛГБТК и прав женщин.

"Если вам нужно кого-то критиковать, не давите на игроков, тренеров, - обратился Инфантино к журналистам. - Вы можете распять меня, я здесь для этого. Оставьте игроков, тренеров в покое, дайте им сконцентрироваться на игре, не критикуйте Катар, футболистов и еще кого-нибудь. Дайте людям насладиться этим чемпионатом мира. Он и так проводится только раз в четыре года. Сколько сложностей есть в мире, вы хотите еще больше разделять людей, а не объединять их? Пожалуйста, давайте праздновать и верить в то, что мы подарим миру улыбки", - сказал глава ФИФА.

"Не государственные режимы играют между собой, а футбольные команды. Вы хотите еще одну мировую войну? Если у нас будет возможность проводить турнира в Иране, то мы должны поехать туда, чтобы, возможно, что-то изменить. В Иране живет 80 млн людей, вы считаете, что все они живут плохо, что там живут монстры? Я так не думаю. Или если в Великобритании живет 60 млн, вы думаете, что они все хорошие без исключения? Вы разъединяете, мы будем бороться за то, чтобы объединять людей", - сказал Инфантино.

“Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя рабочим-мигрантом ”, - сказал он перед ошеломленной аудиторией.
“То, что я видел, возвращает меня к моей личной истории. Я сын рабочих-мигрантов. Мои родители очень усердно работали в сложных ситуациях ”.

Инфантино сказал, что в Катаре был достигнут прогресс по ряду вопросов, но настаивал на том, что реальные изменения требуют времени, добавив, что ФИФА не покинет страну после окончания турнира. Он предположил, что, по его мнению, некоторые западные журналисты забудут об этих проблемах.
“Нам нужно инвестировать в образование, чтобы дать им лучшее будущее, дать им надежду. Мы все должны воспитывать себя ”, - сказал он.

Отвечая на вопросы о запрете алкоголя глава ФИФА сказал, что “В Катаре будет [...] более 200 мест, где вы сможете купить алкоголь, и более 10 фан-зон, где более 100 000 человек смогут одновременно употреблять алкоголь. (...) Лично я думаю, что если в течение трех часов в день вы не можете пить пиво, вы выживете”.

Фото: скрин интернет-трансляции

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Теги: 
ФИФА  Инфантино  Катар  футбол  чемпионат  мнение 

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