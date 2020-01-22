22 января. Mossovetinfo.ru – Прием заявок на премию Purina BetterwithPets 2020, которая посвящена социальным проектам и идеям по созданию лучших условий для жизни животных и людей, завершится 28 января.



С 2020 года номинантами премии могут стать не только действующие проекты, но и проекты, которые еще не начали реализовываться и находятся на уровне идеи. На премию могут выдвигаться как коммерческие организации, так и НКО, а также начинающие предприниматели в возрасте от 18 до 25 лет.



Победители премии и обладатели главного приза в 120 000 швейцарских франков будут объявлены на форуме Purina BetterwithPets, который пройдет 3 и 4 июня 2020 года во Франции.