22 января. Mossovetinfo.ru – Прием заявок на премию Purina BetterwithPets 2020, которая посвящена социальным проектам и идеям по созданию лучших условий для жизни животных и людей, завершится 28 января.
С 2020 года номинантами премии могут стать не только действующие проекты, но и проекты, которые еще не начали реализовываться и находятся на уровне идеи. На премию могут выдвигаться как коммерческие организации, так и НКО, а также начинающие предприниматели в возрасте от 18 до 25 лет.
Победители премии и обладатели главного приза в 120 000 швейцарских франков будут объявлены на форуме Purina BetterwithPets, который пройдет 3 и 4 июня 2020 года во Франции.
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