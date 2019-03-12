12 марта. Mossovetinfo.ru – С 13 марта во всех отделениях «Почты России» Москвы и Подмосковья можно будет приобрести приставки и антенны для приема цифрового телесигнала, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе макрорегиона Москва «Почта России».



Оборудование различных моделей можно приобрести по фиксированной цене в 990 рублей. В каждый комплект входит приставка для получения цифрового сигнала и кабель для подключения. Сообщается, что от жителей Подмосковья уже поступило более 3 тысяч предварительных заказов на данное оборудование.



Также сообщается, что заказать оборудование для приема цифрового сигнала можно в каталоге «Почтамаркет» на онлайн-площадке market.pochta.ru. Стоимость приставок на онлайн-площадке начинается от 580 рублей. Получить заказ жители Москвы и Подмосковья смогут в ближайшем отделении «Почты России», при этом оплатить заказ можно как при его оформлении, так и при получении.



Переход от аналогового телевиденья к цифровому произойдет во всех российских регионах в течение текущего года.