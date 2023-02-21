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Другое     21.02.2023 09:27

«Прогресс МС-21» вероятно подвергся внешнему воздействию - Роскосмос

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Теги:  Прогресс МС-21  Роскосмос 

21 февраля, Mossovetinfo.ru - «Прогресс МС-21», как и ранее «Союз МС-22», вероятно подвергся внешнему воздействию, сообщает Роскосмос.

«По предварительным данным Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит Госкорпорацию «Роскосмос»), «Прогресс МС-21», как и ранее «Союз МС-22», подвергся внешнему воздействию. Такие выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей. На них обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении «Прогресса МС-21» на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни при полете и стыковке корабля с МКС», отмечается в сообщении.

Роскосмос приводит данные подробного анализа фото- и видеосъемки корабля «Прогресс МС-21», полученных после отстыковки от МКС 18 февраля. Специалисты продолжают анализ поступившей информации.

19 февраля, грузовой корабль «Прогресс МС-21» был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, сообщал Роскосмос.

Прикрепленный файл: фото с сайта Роскосмос


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Теги: 
Прогресс МС-21  Роскосмос 

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