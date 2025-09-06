первых пациентов приняли 15 обновлённых поликлиник

П

утин дал старт движению на новом участке Троицкой линии метро

13 сентября — Mossovetinfo.ru — В ходе посещения Национального космического центра Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии объектов медицинской и транспортной инфраструктуры столицы.Как сообщает сайт Кремля, в День города МосквыВ том числе открыт новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира, где будут размещены 20 отделений стационара, включая ведущие подразделения – отделения челюстно-лицевой, торакальной и сосудистой хирургии, нейрохирургии и трансфузиологии, также начнет работать Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.Кроме того, Владимир: станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» свяжут действующие участки ветки с Большой кольцевой линией и Московским центральным кольцом.Выступая на открытии объектов медицинской и транспортной инфраструктуры столицы«Поздравляя сегодня Москву с Днём столицы, поздравляя медиков, транспортников, хочу отметить, что все, что происходит в Москве, без всяких сомнений, касается всей страны, потому что Москва – центр России, политический, экономический, индустриальный логистический центр России.Но, поздравляя сегодня москвичей с праздником, хотел бы вернуться к тому, с чего мы здесь начали – с космической отрасли.Без всякого сомнения, вклад Москвы в развитие космической отрасли здесь уж точно напрямую касается всей нашей страны. Потому что это знаменует новый этап в развитии космической отрасли, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой важнейшей сфере.Да, мы хорошо знаем, в Правительстве хорошо знают, а присутствующие здесь тем более, у нас много вопросов, которые нужно решать, и много вопросов, которые нужно ставить для решения. Уверен, что, если мы будем двигаться вот таким темпом, все эти вопросы будут решены.Хочу поблагодарить ещё раз московские власти за помощь, которую они оказали в строительстве этого центра. Им можно гордиться, и мы гордимся этим, но это только один из этапов движения вперёд в поддержке и развитии космической отрасли в России.Поздравляю вас и желаю всего самого доброго.Спасибо».Ранее 13 сентября, в День города Москвы,