26 апреля. Mossovetinfo.ru - Москва в преддверии ЧМ-2018 планирует запретить рекламные граффити на стенах домов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».



Дело в том, что треть таких изображений расположена на маршрутах проезда команд-участник чемпионата, где посторонняя реклама запрещена обязательствами России перед ФИФА.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего в столице состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал.