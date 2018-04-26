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Другое     26.04.2018 08:03

Рекламные граффити могут запретить в Москве на время ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  реклама 

26 апреля. Mossovetinfo.ru - Москва в преддверии ЧМ-2018 планирует запретить рекламные граффити на стенах домов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Дело в том, что треть таких изображений расположена на маршрутах проезда команд-участник чемпионата, где посторонняя реклама запрещена обязательствами России перед ФИФА.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего в столице состоится 12 матчей, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал.


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Теги: 
ЧМ-2018  реклама 

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