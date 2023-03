Репортер Wall Street Journal арестован в России по обвинению в шпионаже

30 марта, Mossovetinfo.ru - Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Гершковича Эвана, 1991 г.р., возбуждено уголовное дело по ст.276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж), - сообщает ФСБ России.



"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 г.р., подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства", - также отмечается в сообщении.



"Установлено, что Э. Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в г. Екатеринбурге", - говорится в сообщении ФСБ.



Задержанный в Екатеринбурге, а затем доставленный в Москву Гершкович арестован до 29 мая по решению Лефортовского районного суда и будет доставлен в СИЗО "Лефортово" для проведения следственных действий по уголовному делу о шпионаже, которому присвоен гриф "совершено секретно".



Задержанный журналист имел аккредитацию в МИД. Сотрудник американского издания The Wall Street Journal использовал свой статус для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, что иностранного журналиста задержали с поличным.



Национальный пресс-клуб США в четверг призвал Россию немедленно освободить Гершковича, назвав его задержание “несправедливым”, а также призвал к действиям Государственный департамент.



Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американцев покинуть Россию после ареста журналиста WSJ. "Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну, как указано в наших рекомендациях по поездкам в Россию, - заявил Блинкен.