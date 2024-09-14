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Другое     18.09.2024 07:13

Reuters: «Моссад» мог заложить взрывчатку в 5 тысяч пейджеров с Тайваня

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Теги:  Хезболла  Массад  пейджер  взрывчатка  Ливан 

18 сентября — Mossovetinfo.ru — Израильская разведка «Моссад» могла заложить взрывчатку в 5 тысяч пейджеров, которые заказала «Хезболла», пишет Reuters со ссылкой на источники. Источник в ливанской службе безопасности сообщил, что пейджеры были тайваньской Gold Apollo, но компания заявила, что не производила устройства, а были изготовлены европейской фирмой с правом использования ее бренда.

Пейджеры были завезены в Ливан в начале 2024 года.

По данным ливанского Минздрава, пострадали 4 тысячи человек, еще 11 погибли. Серия взрывов продлилась около часа.

По данным телеканала Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов.

Боевики «Хезболлы» использовали пейджеры как низкотехнологичное средство связи в попытке избежать израильского отслеживания местоположения, сообщили Reuters в этом году два источника, знакомых с операциями группировки.

Al Jazeera отмечает, что несколько месяцев назад лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал боевиков отказаться от использования смартфонов и члены «Хезболлы» начали массово переходить на пейджеры.

8 сентября заместитель главы службы внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС Мохаммед Мурси погиб на севере сектора Газа в результате авиаудара ВВС Израиля.

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Теги: 
Хезболла  Массад  пейджер  взрывчатка  Ливан 

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