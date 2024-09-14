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18.09.2024, 07:13
Reuters: «Моссад» мог заложить взрывчатку в 5 тысяч пейджеров с Тайваня
18 сентября — Mossovetinfo.ru — Израильская разведка «Моссад» могла заложить взрывчатку в 5 тысяч пейджеров, которые...
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16.09.2024, 09:45
Сильная магнитная буря накроет Землю в понедельник днем 16 сентября
16 сентября — Mossovetinfo.ru — На Земле в понедельник, 16 сентября, ожидается магнитная буря, после полудня она дости...
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14.09.2024, 09:06
Блинкен: США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT
14 сентября — Mossovetinfo.ru — США вводят санкции против трёх структур и двух сотрудников RT, в том числе за работу в ...