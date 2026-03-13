Резкую перестройку структуры кредитных выдач в феврале отмечает ОКБ

27 марта — Mossovetinfo.ru — Февраль продемонстрировал существенные и довольно резкие изменения в структуре кредитных выдач, - сообщает Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ) в пресс-релизе об итогах кредитной активности россиян за февраль 2026 года.



«Февраль продемонстрировал существенные и довольно резкие изменения в структуре кредитных выдач. После завершения льготных госпрограмм ипотека уступила, и, похоже, надолго, позицию драйвера рынка кредитования кредитам наличными. Сегмент наличных рос на протяжении всего 2025 года и в феврале 2026 года также прибавил темпы.



Увеличение общего объёма розничного кредитования на 21% в годовом отношении не должно вводить в заблуждение. В условиях жёсткой денежно-кредитной политики и сохраняемых регулятором макропруденциальных ограничений явных оснований для столь же значительного роста, как в IV квартале прошлого года, пока не наблюдается», — приводятся слова генерального директора Объединённого Кредитного Бюро Михаила Алексина.,



Отмечается, что в феврале количество розничных кредитов осталось практически на уровне предыдущего месяца – 2,98 млн ссуд против 2,97 млн в январе. По сравнению с февралем 2025 года, когда было выдано 2,72 млн кредитов, рост составил 9%



Объём розничного кредитования в феврале сократился до 798,70 млрд руб., что на 12% ниже, чем в январе, когда он был равен 912,52 млрд руб. B годовом отношении прирост объёма кредитования достиг 21%: в феврале 2025 г. банки выдали кредитов на 659,32 млрд руб.



B общем объёме выданных в феврале заёмных денежных средств наибольшую долю в 38,1% заняли кредиты наличными, месяцем ранее их доля составляла 29,5%. На сегмент ипотеки пришлось 31,7% – снижение с 46,7% в январе. Доля автокредитов за месяц подросла до 14,5% с 10,7% в январе. Доля кредитных карт выросла до 14,4% с 11,6% в январе.



Доля РOS-кредитов показала небольшое снижение до 1,4% с 1,6% месяцем ранее.



В разрезе региональных данных приводятся ТОП-5 регионов по объёмам выдач во всех сегментах кредитования в феврале вошли:

— Москва – 202,22 тыс. кредитов на 85,59 млрд руб. (по сравнению с январём: кол-во -2%, объём -19%);

— Московская обл. – 174,31 тыс. кредитов на 61,37 млрд руб. (кол-во без изменений, объём -13%);

— Санкт-Петербург – 111,73 тыс. кредитов на 42,61 млрд руб. (кол-во +1%, объём -19%);

— Краснодарский край – 130,77 тыс. кредитов на 31,61 млрд руб. (кол-во +2%, объём -15%);

— Свердловская обл. – 99,71 тыс. кредитов на 27,03 млрд руб. (кол-во -1%, объём -14%).