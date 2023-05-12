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Другое     15.05.2023 12:50

РФ рассматривает "отравления" Скрипалей и Навального (*) как провокации западных спецслужб

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Теги:  Россия  РФ  Навальный 

15 мая - Mossovetinfo.ru - Мнимые "отравления" Сергея и Юлии Скрипалей и Алексея Навального (*) являются провокациями западных спецслужб, говорится в выступлении заместителя министра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского, возглавляющегося российскую делегацию на открывшейся в понедельник 5-й Обзорной конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает ТАСС в материале из Гааги.

"Начиная с 2018 года "коллективным Западом" на площадке ОЗХО развернута масштабная антироссийская кампания дезинформации с ничем не обоснованными обвинениями в адрес РФ в мнимых "отравлениях" отца и дочери Скрипалей, а также Навального, - подчеркивается в документе, опубликованном на сайте организации. - Рассматриваем эти случаи исключительно как провокации западных спецслужб с тем, чтобы попытаться представить Россию в качестве нарушителя Конвенции о запрещении химического оружия". По словам Лысогорского, некоторые страны "выступают с бездоказательными обвинениями в адрес России и безапелляционными требованиями признать вину и покаяться". В то же время они до сих пор не ответили на вопросы, поставленные Российской Федерацией, и "упорно отказываются от взаимодействия с российскими компетентными органами в установлении истинных обстоятельств произошедшего со Скрипалями и российским блогером", подчеркнул глава российской делегации.

* Алексей Навальный признан в России террористом и экстремистом.

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Теги: 
Россия  РФ  Навальный 

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