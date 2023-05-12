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15.05.2023, 12:50
РФ рассматривает "отравления" Скрипалей и Навального (*) как провокации западных спецслужб
15 мая - Mossovetinfo.ru - Мнимые "отравления" Сергея и Юлии Скрипалей и Алексея Навального (*) являются провокациями за...
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14.05.2023, 07:51
СБУ объявила допнабор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян
14 мая. Mossovetinfo.ru - Украинские спецслужбы расширяют работу по набору новых сотрудников в колл-центры, с помощью ...
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12.05.2023, 14:53
Все атаки ВСУ на Соледарском направлении 11 мая отражены - Минобороны РФ
12 мая - Mossovetinfo.ru - На Соледарском направлении противник 11 мая провел наступательные действия на всей линии бое...