13 октября. Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор уничтожил около 5,5 тонны запрещенной к ввозу в Россию мясной и молочной продукции, которая была обнаружена на складе на востоке Москвы.



Запрещенная к ввозу вы Россию продукция была обнаружена на территории складского комплекса по адресу: Сиреневый бульвар, д. 83.



Было обнаружено 72 наименования сыра общим весом более 3,9 тонны, 30 сортов колбасных изделий общим весом около 1,5 тонны и 12 килограммов охлажденного мяса.



Все товары были изъяты и уничтожены на специальном полигоне отходов в Московской области.