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Другое     13.10.2018 10:06

Россельхознадзор уничтожил около 5,5 тонны санкционных продуктов, обнаруженных в Москве

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Теги:  санкции  продукты 

13 октября. Mossovetinfo.ru – Россельхознадзор уничтожил около 5,5 тонны запрещенной к ввозу в Россию мясной и молочной продукции, которая была обнаружена на складе на востоке Москвы.

Запрещенная к ввозу вы Россию продукция была обнаружена на территории складского комплекса по адресу: Сиреневый бульвар, д. 83.

Было обнаружено 72 наименования сыра общим весом более 3,9 тонны, 30 сортов колбасных изделий общим весом около 1,5 тонны и 12 килограммов охлажденного мяса.

Все товары были изъяты и уничтожены на специальном полигоне отходов в Московской области.


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Теги: 
санкции  продукты 

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