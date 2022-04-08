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Другое     08.04.2022 00:00

Россия досрочно прекратила членство в Совете ООН по правам человека - МИД

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Теги:  Россия  ООН  права человека  МИД  заявление  членство 

8 апреля, Mossovetinfo.ru – Российская Федерация из-за «неправомерного и политически мотивированного шага» Генассамблеей ООН 7 апреля о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека, приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля 2022 г. своих полномочий члена Совета ООН по правам человека. Об этом говорится в заявлении МИД.

«Принятое нами решение досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере», - отмечается в Заявлении МИД.

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Теги: 
Россия  ООН  права человека  МИД  заявление  членство 

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