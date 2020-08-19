19 августа. Mossovetinfo.ru – Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире Национальной службы новостей (НСН) предупредил о росте цен на автомобили.



По словам Моржаретто, нынешним летом отмечается нетипичный рост продаж автомобилей, так за июль рост продаж составил 7%, рост ожидается и в августе.



При этом, эксперт отметил что из-за коронавируса автодилеры не работали в апреле и мае, а ряд еще и в июне. В тоже время автопроизводители восстановили производство и выходят на докризисный уровень. При этом, производство восстанавливается с осторожностью, у автопроизводителей нет задачи забить склады. Однако к полноценному дефициту автомобилей это не приведет, могут быть сложности с вариантом «купил и поехал», но под заказ можно получить любую модель.



В то же время Моржаретто предупредил, что под конец года продажи автомобилей упадут, а цены на автомобили вырастут, поэтому, по его мнению, сейчас хорошее время для покупки автомобиля.