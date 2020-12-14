14 декабря. Mossovetinfo.ru - Российские болельщики Михаил Ивкин и Павел Косов приговорены судом во Франции к 3 и 10 годам тюрьмы соответственно за драку с английскими болельщиками во время Евро-2016 сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката россиян.



Ивкин и Косов признаны виновными в нанесении увечий одному из английских болельщиков. При этом, получивший 3 года Ивкин в ближайшее время может выйти на свободу, так как российские болельщики уже более 2 лет провели во французской тюрьме в ожидании приговора.



Массовые столкновения между российскими и английскими болельщиками произошли в Марселе летом 2016 года.