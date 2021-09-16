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Другое     16.09.2021 08:55

Российский авторынок в августе стал вторым в Европе

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Теги:  автомобили  авторынок  продажи  рейтинги 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Российский авторынок в августе стал вторым по объему продаж в Европе, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации европейских автопроизводителей и Ассоциации европейского бизнеса.

Первое место в Европе в августе занял авторынок Германии - за месяц в это стране было продано 193 307 машин, что на 23% меньше, чем августе прошлого года. На российском авторынке в августе было продано 114 130 машин, что на 17% меньше, чем годом ранее.

В пятерку лидеров среди авторынков также вошли Франция, где было продано 88 066 машин, Великобритания (68 033 проданных автомобиля) и Италия (64 689 автомобилей).

Ранее сообщалось, что в России в течение года значительно вырос интерес покупателей к подержанным автомобилям до 3 лет и в возрасте 4-5 лет.

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Карта места

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Теги: 
автомобили  авторынок  продажи  рейтинги 

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