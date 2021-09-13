Российский теннисист Даниил Медведев выиграл US Open

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл один из турниров «Большого шлема» - Открытый чемпионат США (US Open).



В финале Медведев обыграл первую ракетку мира, сербского теннисиста Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.



Медведев стал вторым российским теннисистом, выигравшим US Open. В 2000 году победу на турнире одержал Марат Сафин.