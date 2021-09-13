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Другое     13.09.2021 02:10

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл US Open

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Теги:  спорт  теннис  Даниил Медведев  US Open 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере выиграл один из турниров «Большого шлема» - Открытый чемпионат США (US Open).

В финале Медведев обыграл первую ракетку мира, сербского теннисиста Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев стал вторым российским теннисистом, выигравшим US Open. В 2000 году победу на турнире одержал Марат Сафин.

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Теги: 
спорт  теннис  Даниил Медведев  US Open 

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