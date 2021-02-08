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Другое     08.02.2021 18:36

С 1 июня в России вводятся новые запреты на использование автомобиля

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Теги:  автомобили  неисправности  запреты  МВД РФ 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – С 1 июня 2021 года МВД планирует обновить перечень неисправностей и условий, запрещающих использование автомобиля, сообщает портал «Автоновости дня».

Наряду с существующими запретами, в перечень войдут и ряд новых ограничений. Запрещено будет использовать автомобиль если на нем установлены шины, не соответствующие сезону. Кроме того, размер колесных дисков автомобиля должен соответствовать рекомендациям завода-изготовителя. Будет введен прямой запрет на управление автомобилем, если на колесах установлены шины, которые не подходят автомобилю по категории, размеру, скорости и несущей способности. Кроме того, введут запрет на применение шин с высотой протектора, равной высоте хотя бы одного индикатора износа.

При этом, сроки обязательного использования зимней резины планируется варьировать в зависимости от погодных условий в конкретном регионе. Однако, за ориентир берется стандартное время использования зимних шин: с октября по апрель.

Также будет запрещено использование автомобилей с неисправными ремнями безопасности. Наличие хотя бы на одном ремне видимых надрывов лямки, замок, которые не фиксирует или наоборот не выбрасывает после нажатия язычок лямки, лямка, которая не втягивается в катушку или не вытягивается из нее, отсутствие ремня безопасности вообще - любое из этих нарушений станет основанием для запрета использования автомобиля.

Третье новшество среди запретов на использование автомобиля, касается систем навигации и помощи. Если штатная система спутниковой навигации, или устройство вызова экстренных и оперативных служб, которые предусмотрены документацией автомобиля, неисправны или отсутствуют, это также станет причиной запрета на использование автомобиля.


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Теги: 
автомобили  неисправности  запреты  МВД РФ 

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