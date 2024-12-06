Санкции США направлены на то, чтобы лишить китайский народ права на развитие — МИД КНР

11 декабря — Mossovetinfo.ru — Санкции, недавно введенные Соединенными Штатами в отношении высокотехнологичных китайских компаний, являются вопиющей попыткой подавления этих предприятий под предлогом соблюдения прав человека. Данный шаг вновь обнажает истинное намерение США лишить китайский народ права на развитие. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, - сообщает Синьхуа.



Мао Нин сделала соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов, комментируя факт внесения Министерством торговли США двух высокотехнологичных китайских компаний в список подсанкционных предприятий за якобы имеющие место «нарушения прав человека».



«Защита прав человека -- это лишь предлог, который они используют для достижения своей цели. Подобные уловки не смогут увенчаться успехом», — подчеркнула китайский дипломат.



Мао Нин указала, что если Соединенные Штаты действительно заботятся о правах человека, они должны в первую очередь восполнить дефицит прав человека в своей собственной стране, а не политизировать вопросы прав человека и использовать их в качестве оружия для повсеместного вмешательства во внутренние дела других стран и нанесения ущерба их интересам.