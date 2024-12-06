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Другое     11.12.2024 23:06

Санкции США направлены на то, чтобы лишить китайский народ права на развитие — МИД КНР

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Теги:  КНР  Китай  МИД  США  санкции  развитие  права человека 

11 декабря — Mossovetinfo.ru — Санкции, недавно введенные Соединенными Штатами в отношении высокотехнологичных китайских компаний, являются вопиющей попыткой подавления этих предприятий под предлогом соблюдения прав человека. Данный шаг вновь обнажает истинное намерение США лишить китайский народ права на развитие. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, - сообщает Синьхуа.

Мао Нин сделала соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов, комментируя факт внесения Министерством торговли США двух высокотехнологичных китайских компаний в список подсанкционных предприятий за якобы имеющие место «нарушения прав человека».

«Защита прав человека -- это лишь предлог, который они используют для достижения своей цели. Подобные уловки не смогут увенчаться успехом», — подчеркнула китайский дипломат.

Мао Нин указала, что если Соединенные Штаты действительно заботятся о правах человека, они должны в первую очередь восполнить дефицит прав человека в своей собственной стране, а не политизировать вопросы прав человека и использовать их в качестве оружия для повсеместного вмешательства во внутренние дела других стран и нанесения ущерба их интересам.

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Теги: 
КНР  Китай  МИД  США  санкции  развитие  права человека 

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