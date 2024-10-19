Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке с 30 октября

30 октября — Mossovetinfo.ru — Сбербанк с 30 октября временно приостановил запись на сделки по семейной ипотеке в связи с израсходованием лимита, сообщает пресс-служба банка.



Решение о приостановке сделок по семейной ипотеке принято в связи с исчерпанием лимита лимита, выделенного правительством РФ. Сделки будут возобновлены после получения дополнительного лимита.



Сбербанк продолжает прием заявок по программе семейной ипотеке.