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30.10.2024, 08:35
Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке с 30 октября
30 октября — Mossovetinfo.ru — Сбербанк с 30 октября временно приостановил запись на сделки по семейной ипотеке в свя...
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24.10.2024, 15:01
Китай решительно выступает против односторонних санкций и «юрисдикции длинных рук» из-за БПЛА
24 октября — Mossovetinfo.ru — Официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун в четверг заявил, что Ки...
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19.10.2024, 18:37
Bloomberg: США предлагают 10 миллионов долларов за информацию о российском проекте «Рыбарь»
19 октября — Mossovetinfo.ru — Правительство США, как сообщает Bloomberg, предлагает вознаграждение в размере до 10 миллио...