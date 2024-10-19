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Другое     30.10.2024 08:35

Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке с 30 октября

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Теги:  ипотека  семейная ипотека  сделки  приостановка  Сбер 

30 октября — Mossovetinfo.ru — Сбербанк с 30 октября временно приостановил запись на сделки по семейной ипотеке в связи с израсходованием лимита, сообщает пресс-служба банка.

Решение о приостановке сделок по семейной ипотеке принято в связи с исчерпанием лимита лимита, выделенного правительством РФ. Сделки будут возобновлены после получения дополнительного лимита.

Сбербанк продолжает прием заявок по программе семейной ипотеке.

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Теги: 
ипотека  семейная ипотека  сделки  приостановка  Сбер 

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