19 июня. Mossovetinfo.ru – Все переводы через банкоматы Сбербанка с начала лета стали платными, сообщает «Коммерсантъ».



Теперь за перечисление любой суммы через банкомат Сбербанка клиенту придется заплатить комиссию в размере 1%. Максимальная комиссия составляет 1000 рублей вне зависимости от региона.



Ранее Сбербанк заявлял, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц будут бесплатными, однако теперь банк решил изменить правила. Без комиссии перевод можно совершить через приложение «Сбербанк-Онлайн» и «СМС-банк», за переводы через банкоматы Сбербанк решил взимать комиссионные.



При этом, в пресс-службе банка отметили, что через банкоматы проходит порядка 1% всех операций.