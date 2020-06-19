19 июня. Mossovetinfo.ru – Все переводы через банкоматы Сбербанка с начала лета стали платными, сообщает «Коммерсантъ».
Теперь за перечисление любой суммы через банкомат Сбербанка клиенту придется заплатить комиссию в размере 1%. Максимальная комиссия составляет 1000 рублей вне зависимости от региона.
Ранее Сбербанк заявлял, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц будут бесплатными, однако теперь банк решил изменить правила. Без комиссии перевод можно совершить через приложение «Сбербанк-Онлайн» и «СМС-банк», за переводы через банкоматы Сбербанк решил взимать комиссионные.
При этом, в пресс-службе банка отметили, что через банкоматы проходит порядка 1% всех операций.
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