28 ноября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА и занимает 38-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Потеря одного места обусловлена поражением сборной России в отборочном матче Евро-2020 от сборной Бельгии со счетом 1:4. В еще одном ноябрьском матче сборная России разгромила сборную Сан-Марино со счетом 5:0.
Тройка лидеров рейтинга сохранилась без изменений, первое место занимает сборная Бельгии, на втором месте сборная Франции, на третьем – Бразилии. В десятку сильнейших сборных мира вошли также Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.
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