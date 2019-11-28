28 ноября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА и занимает 38-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.



Потеря одного места обусловлена поражением сборной России в отборочном матче Евро-2020 от сборной Бельгии со счетом 1:4. В еще одном ноябрьском матче сборная России разгромила сборную Сан-Марино со счетом 5:0.



Тройка лидеров рейтинга сохранилась без изменений, первое место занимает сборная Бельгии, на втором месте сборная Франции, на третьем – Бразилии. В десятку сильнейших сборных мира вошли также Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.