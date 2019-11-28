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Другое     28.11.2019 15:24

Сборная России по футболу опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

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Теги:  Сборная России по футболу  рейтинг  ФИФА  футбол 

28 ноября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА и занимает 38-е место, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Потеря одного места обусловлена поражением сборной России в отборочном матче Евро-2020 от сборной Бельгии со счетом 1:4. В еще одном ноябрьском матче сборная России разгромила сборную Сан-Марино со счетом 5:0.

Тройка лидеров рейтинга сохранилась без изменений, первое место занимает сборная Бельгии, на втором месте сборная Франции, на третьем – Бразилии. В десятку сильнейших сборных мира вошли также Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия.


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Карта места

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Теги: 
Сборная России по футболу  рейтинг  ФИФА  футбол 

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