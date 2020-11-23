26 ноября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу после ноябрьских матчей потеряла пять мест в рейтинге ФИФА и опустилась на 39-ю строчку, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте ФИФА.



В ноябре сборная России провела три матча. В товарищеском матче со сборной Молдавией россияне сыграли вничью 0:0. Кроме того, сборная России проиграла в двух матчах Лиги Наций сборной Турции (2:3) и сборной Сербии (0:5).



Ранее сообщалось, что руководители московских клубов ЦСКА и «Спартак» раскритиковали главного тренера сборной России Станислава Черчесова. «Спартак» считает, что действия штаба сборной спровоцировали травму нападающего Александра Соболева, а ЦСКА назвал оскорбительными слова Черчесова в отношении форварда Федора Чалова.