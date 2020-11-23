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26.11.2020, 12:32
Сборная России по футболу опустилась на 39 место в рейтинге ФИФА
26 ноября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу после ноябрьских матчей потеряла пять мест в рейтинге ФИФА и опустилась на 39-ю строчку, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте ...
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25.11.2020, 17:02
ЦСКА и Спартак раскритиковали тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова
25 ноября. Mossovetinfo.ru – Футбольные клубы ЦСКА и «Спартак» выступили с критикой главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил,...
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23.11.2020, 17:23
Российское ПО начнут устанавливать на все продаваемые устройства
23 ноября. Mossovetinfo.ru – С 1 января 2021 года на все продаваемые в России гаджеты будут предустанавливать российское программное обеспечение, соответствующее постановление приняло правительство...