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Другое     26.11.2020 12:32

Сборная России по футболу опустилась на 39 место в рейтинге ФИФА

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Теги:  Сборная России по футболу  футбол  рейтинги 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу после ноябрьских матчей потеряла пять мест в рейтинге ФИФА и опустилась на 39-ю строчку, обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте ФИФА.

В ноябре сборная России провела три матча. В товарищеском матче со сборной Молдавией россияне сыграли вничью 0:0. Кроме того, сборная России проиграла в двух матчах Лиги Наций сборной Турции (2:3) и сборной Сербии (0:5).

Ранее сообщалось, что руководители московских клубов ЦСКА и «Спартак» раскритиковали главного тренера сборной России Станислава Черчесова. «Спартак» считает, что действия штаба сборной спровоцировали травму нападающего Александра Соболева, а ЦСКА назвал оскорбительными слова Черчесова в отношении форварда Федора Чалова.


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Карта места

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Теги: 
Сборная России по футболу  футбол  рейтинги 

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